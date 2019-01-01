Аренда минивэна и микроавтобуса

Аренда минивэна в Минске необходима когда вам нужен вместительный автомобиль на 7-9 мест. Y-rent.by - предоставляет возможность арендовать минивэн или микроавтобус как на длительный срок, так и на сутки. Прокат минивэна в Минске без водителя от Y-rent позволит Вам организовать семейную поездку, путешествие с друзьями или просто необходимость осуществить трансфер группы людей (например бизнес-трансфер). Выбирайте понравившийся авто из нашего каталога и заказывайте аренду минивэна (или микроавтобуса). У нас существует гибкая система оплаты которая позволяет осуществить недорогую аренду минивена при длительном сроке аренды.

Аренда минивэна в Минске от 45 руб.

Y-rent.by предоставляет возможность взять в аренду (на прокат) минивэн в Минске всего от 45 рублей. Все минивэны и микроавтобусы обслужены и проходят тщательную проверку перед сдачей в аренду.

Дополнительное оборудование при аренде минивэна

На Y-rent.by вместе с арендой минивэна Вы можете получить в аренду дополнительное оборудование, которое позволит сделать период аренды более комфортным и безопасным. Практически с каждым автомобилем Вы можете получить дополнительно: Детское авто кресло, Навигатор , Велокрепление/велобагажник и даже мобильный телефон!

Длительная аренда минивэна

Аренда минивэна на длительный срок позволяет не только снизить стоимость суточной аренды, но и получить дополнительные скидки и бонусы на аренду авто. Если Вам нужен минивэн или микроавтобус на длительный срок - смело звоните нам! Мы подберем максимально выгодные условия для комфортной аренды.

Прокат авто:

Nissan Quest

Стоимость аренды автомобиля Nissan Quest: от 65 руб./сут.

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Детское авто кресло в аренду Навигатор в аренду Мобильный телефон в аренду

Прокат авто:

Toyota Sienna

Стоимость аренды автомобиля Toyota Sienna: от 65 руб./сут.

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Детское авто кресло в аренду Навигатор в аренду Велокрепление/велобагажник в аренду Мобильный телефон в аренду

Прокат авто:

Honda Stream

Стоимость аренды автомобиля Honda Stream: от 45 руб./сут.

ПОДРОБНЕЕ 6 ЗАКАЗАТЬ
Детское авто кресло в аренду Навигатор в аренду Велокрепление/велобагажник в аренду Мобильный телефон в аренду

Прокат авто:

Dodge Caravan

Стоимость аренды автомобиля Dodge Caravan: от 65 руб./сут.

ПОДРОБНЕЕ 10 ЗАКАЗАТЬ
Детское авто кресло в аренду Навигатор в аренду Велокрепление/велобагажник в аренду Мобильный телефон в аренду

Прокат авто:

Honda Odyssey

Стоимость аренды автомобиля Honda Odyssey: от 120 руб./сут.

ПОДРОБНЕЕ 16 ЗАКАЗАТЬ
Детское авто кресло в аренду Навигатор в аренду Велокрепление/велобагажник в аренду Мобильный телефон в аренду

Прокат авто:

Honda Odyssey

Стоимость аренды автомобиля Honda Odyssey: от 120 руб./сут.

ПОДРОБНЕЕ 20 ЗАКАЗАТЬ
Детское авто кресло в аренду Навигатор в аренду Велокрепление/велобагажник в аренду Мобильный телефон в аренду
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ПУНКТЫ ВЫДАЧИ АВТО:

№1

Минск, пр-т Пушкина, 1

Возможна выдача авто в районе заправки А-100

№2

Минск, ул. Притыцкого, 28

Парковка McDonald’s

№3

Минск, Щорса 11

Рядом станция метро "Грушевка"