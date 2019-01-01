Аренда минивэна и микроавтобуса

Аренда минивэна в Минске необходима когда вам нужен вместительный автомобиль на 7-9 мест. Y-rent.by - предоставляет возможность арендовать минивэн или микроавтобус как на длительный срок, так и на сутки. Прокат минивэна в Минске без водителя от Y-rent позволит Вам организовать семейную поездку, путешествие с друзьями или просто необходимость осуществить трансфер группы людей (например бизнес-трансфер). Выбирайте понравившийся авто из нашего каталога и заказывайте аренду минивэна (или микроавтобуса). У нас существует гибкая система оплаты которая позволяет осуществить недорогую аренду минивена при длительном сроке аренды.
Аренда минивэна в Минске от 45 руб.
Y-rent.by предоставляет возможность взять в аренду (на прокат) минивэн в Минске всего от 45 рублей. Все минивэны и микроавтобусы обслужены и проходят тщательную проверку перед сдачей в аренду.
Дополнительное оборудование при аренде минивэна
На Y-rent.by вместе с арендой минивэна Вы можете получить в аренду дополнительное оборудование, которое позволит сделать период аренды более комфортным и безопасным. Практически с каждым автомобилем Вы можете получить дополнительно: Детское авто кресло, Навигатор , Велокрепление/велобагажник и даже мобильный телефон!
Длительная аренда минивэна
Аренда минивэна на длительный срок позволяет не только снизить стоимость суточной аренды, но и получить дополнительные скидки и бонусы на аренду авто. Если Вам нужен минивэн или микроавтобус на длительный срок - смело звоните нам! Мы подберем максимально выгодные условия для комфортной аренды.